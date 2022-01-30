Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Премьер-министр Канады Трюдо покинул резиденцию на фоне протестов

Юлия Курганова

В мире
Премьер-министр Канады Трюдо покинул резиденцию на фоне протестов
Фото: YouTube (Телеканал ICTV)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо покинул свою резиденцию в Оттаве из соображений безопасности и уехал вместе с семьей в другое место, которое не разглашается. Об этом сообщил в субботу, 29 января, телеканал CBS.

— На фоне опасений по поводу безопасности Трюдо и его семья переехали из своего дома в неназванное место в столице страны, — рассказали в канцелярии премьер-министра, передает канал.

23 января в столице Канады начался антиправительственный митинг дальнобойщиков под лозунгом «Колонна свободы». Трюдо назвал протестующих «маргинальным меньшинством». Он заявил, что вышедшие на улицы не представляют позиции большинства канадцев.

Видео: Telegram-канал РИА Новости

В прошлом году протестующие бросили камни в премьера Канады Джастина Трюдо. Он не пострадал. Инцидент произошел после предвыборного митинга.

Читайте также:
Джастин Трюдо Канада Митинги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте