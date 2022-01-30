Премьер-министр Канады Трюдо покинул резиденцию на фоне протестов

Фото: YouTube (Телеканал ICTV)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо покинул свою резиденцию в Оттаве из соображений безопасности и уехал вместе с семьей в другое место, которое не разглашается. Об этом сообщил в субботу, 29 января, телеканал CBS.

— На фоне опасений по поводу безопасности Трюдо и его семья переехали из своего дома в неназванное место в столице страны, — рассказали в канцелярии премьер-министра, передает канал.

23 января в столице Канады начался антиправительственный митинг дальнобойщиков под лозунгом «Колонна свободы». Трюдо назвал протестующих «маргинальным меньшинством». Он заявил, что вышедшие на улицы не представляют позиции большинства канадцев.

Видео: Telegram-канал РИА Новости

В прошлом году протестующие бросили камни в премьера Канады Джастина Трюдо. Он не пострадал. Инцидент произошел после предвыборного митинга.