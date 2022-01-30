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Названа причина отравления четырех женщин в Новой Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Названа причина отравления четырех женщин в Новой Москве
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
СНТ «Ресурс-1», Каштановая, 84 Карта всех событий

Медики диагностировали у четырех женщин, которые отравились в СНТ в Новой Москве, отравление оксидом углерода.

Уточняется, что пострадавших отправили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщает РЕН ТВ.

Об отравлении четырех человек неизвестным веществом в СНТ «Ресурс-1» стало известно ночью в воскресенье, 30 января. Врачи отмечали, что пострадавшие находятся в сознании, но у них заметны нарушения речи.

Рассматривались версии, что пострадавшие получили пищевое отравление или отравились природным газом.

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