Названа причина отравления четырех женщин в Новой Москве
СНТ «Ресурс-1», Каштановая, 84 Карта всех событий
Медики диагностировали у четырех женщин, которые отравились в СНТ в Новой Москве, отравление оксидом углерода.
Уточняется, что пострадавших отправили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщает РЕН ТВ.
Об отравлении четырех человек неизвестным веществом в СНТ «Ресурс-1» стало известно ночью в воскресенье, 30 января. Врачи отмечали, что пострадавшие находятся в сознании, но у них заметны нарушения речи.
Рассматривались версии, что пострадавшие получили пищевое отравление или отравились природным газом.