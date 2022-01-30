Великобритания удвоит число военных в Эстонии из-за ситуации вокруг Украины

Фото: youtube.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поручил министру обороны страны удвоить военный контингент в Эстонии и перебросить в Европу дополнительную военную технику. Об этом сообщило в воскресенье, 30 января, агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу британского премьера.

— Премьер-министр рассматривает максимально возможную помощь НАТО и собирается поднять вооруженные силы Великобритании для защиты своих союзников. Великобритания рассматривает вариант удвоения численности войск и отправки оборонительного вооружения в Эстонию. Реактивные самолеты, военные корабли и военные специалисты могут быть направлены, чтобы защитить союзников по НАТО, — сказано в сообщении, передает агентство.

Уточняется, что представители Великобритании согласуют окончательные детали предложения с представителями НАТО в Брюсселе на следующей неделе, министры обсудят возможные варианты в понедельник, 31 января.

По словам Джонсона, этот пакет будет посланием Москве о том, что Британия не потерпит дестабилизирующей активности и всегда будет стоять вместе со своими союзниками по НАТО «перед лицом враждебной деятельности со стороны России».

В настоящее время в Эстонии находятся 900 британских военнослужащих. Также 150 человек размещены в Польше и до 100 человек — в качестве так называемых «инструкторов» на Украине.

30 января сообщалось, что главы МИД и Минобороны Великобритании отправятся в Москву в ближайшие дни. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поручил министрам поехать в Россию для переговоров со своими коллегами, чтобы улучшить отношения.