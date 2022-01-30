МИД Ирландии приветствовал решение РФ о переносе района проведения учений ВМФ

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Глава Министерства иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени приветствовал решение России о переносе учений ВМФ РФ в северо-восточной части Атлантического океана за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Об этом он написал в субботу, 29 января, в соцсети Twitter.

— На этой неделе я написал своему коллеге министру обороны России Сергею Шойгу, попросив пересмотреть вопрос о проведении военно-морских учений у ирландских берегов. Сегодня вечером я получил письмо, в котором подтверждалось, что российские учения будут перенесены за пределы исключительной экономической зоны Ирландии. Я приветствую этот ответ, — отметил глава МИД Ирландии.

This week I wrote to my counterpart, the Minister of Defence of Russia, to request a reconsideration of naval exercises off the Irish coast. This evening I received a letter confirming the Russian exercises will be relocated outside of Ireland’s EEZ. I welcome this response. — Simon Coveney (@simoncoveney) January 29, 2022

Россия перенесла район учений, которые были запланированы на 3-8 февраля. Российский посол в Ирландии Юрий Филатов пояснил, что план изменен, чтобы «не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов». Учения пройдут в полном соответствии с международным правом и не будут угрожать Ирландии.

Ранее ирландские рыболовы и члены правительства страны выступили с заявлениями о том, что опасаются ущерба для морской флоры в связи с проведением учений ВМФ РФ, которые должны были пройти в международных водах и на существенном удалении от берегов республики, но в пределах исключительной экономической зоны Ирландии.