«Будет сыпать снег»: синоптики сообщили о погоде в Москве 30 января

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В воскресенье, 30 января, первую половину дня Москва и область «отдохнут» от снега. Только после 15 часов с северо-запада ожидается приближение очередного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Давление понизится и в середине дня составит 733 миллиметра ртутного столба. При облачной погоде временами будет сыпать снег, отметили синоптики.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус четыре–два градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне шести–одного градуса мороза.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12–14 метров в секунду. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики сообщили, что погоду определяет циклон, метеопараметры будут неустойчивыми, атмосферное давление продолжит понижаться, содержание кислорода в дневные часы — немного ниже нормы.

По медицинской оценке, по влиянию на здоровье метеочувствительных людей это внешние условия с явлениями погодной гипоксии. Метеообусловленные недомогания и ухудшение самочувствия могут развиваться у лиц с обструктивными заболеваниями органов дыхания, ослабленных, после перенесенных острых заболеваний дыхательной системы, с проявлениями хронической усталости и переутомления, гипертоников и гипотоников, с частыми приступами мигрени. Профилактические методы, лечебные назначения врача нужно выполнять неукоснительно, что поможет легче переносить погодные нагрузки.

Синоптик предупредил москвичей и жителей других регионов об опасной погоде. Циклон принесет опасную погоду в Московскую, Псковскую, Ленинградскую, Брянскую, Калининградскую и Орловскую области, Краснодарский край и Крым в воскресенье, 30 января. Ожидаются сильные осадки, ветер, метели и снегопады. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.