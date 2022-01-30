Врачи рассказали о ягоде, которая способна увеличить продолжительность жизни

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Врачи сообщили, что ягода боярышника поможет снизить кровяное давление и уменьшить риск сердечного приступа. Благодаря включению ее в рацион человек значительно продлит себе годы жизни.

По словам медиков, боярышник также снижает уровень холестерина, который играет ключевую роль в вероятности возникновения сердечного приступа. Большое количество ЛПНП или плохого холестерина приводит к тромбам в артериях.

Исследование показало, что боярышник обладает противовоспалительными свойствами и полон антиоксидантов.

Кроме того, врачи отметили, что отказ от курения, сокращение потребления алкоголя и кофеина, снижение веса и поддержание активности тоже эффективно помогут уменьшить кровяное давление. Также следует сократить потребление соли, сообщается в издании Express.

Ученые назвали защищающий от рака и продлевающий жизнь напиток. Они сообщили, что употребление зеленого чая — хорошая профилактика некоторых видов рака. Еще специалисты установили, что особые вещества, которые содержатся в нем, продлевают жизнь.