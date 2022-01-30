Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врачи рассказали о ягоде, которая способна увеличить продолжительность жизни

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Врачи рассказали о ягоде, которая способна увеличить продолжительность жизни
Фото: pixabay.com/ru

Врачи сообщили, что ягода боярышника поможет снизить кровяное давление и уменьшить риск сердечного приступа. Благодаря включению ее в рацион человек значительно продлит себе годы жизни.

По словам медиков, боярышник также снижает уровень холестерина, который играет ключевую роль в вероятности возникновения сердечного приступа. Большое количество ЛПНП или плохого холестерина приводит к тромбам в артериях.

Исследование показало, что боярышник обладает противовоспалительными свойствами и полон антиоксидантов.

Кроме того, врачи отметили, что отказ от курения, сокращение потребления алкоголя и кофеина, снижение веса и поддержание активности тоже эффективно помогут уменьшить кровяное давление. Также следует сократить потребление соли, сообщается в издании Express.

Ученые назвали защищающий от рака и продлевающий жизнь напиток. Они сообщили, что употребление зеленого чая — хорошая профилактика некоторых видов рака. Еще специалисты установили, что особые вещества, которые содержатся в нем, продлевают жизнь.

Читайте также:
продолжительность жизни Врачи Ягоды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте