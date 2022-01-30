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Юрист объяснил, что нужно сделать в первую очередь при краже телефона

Михаил Алимов

Общество
Юрист объяснил, что нужно сделать в первую очередь при краже телефона
Фото: Pixabay

При потере или краже мобильного телефона в первую очередь стоит позаботиться о защите собственных накоплений. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как это сделать.

Утеря кнопочного телефона не страшна, если в нем не сохранены отдельно ПИН-коды от банковских карт.

— В таком случае необходимо не откладывая нанести визит в банк и сменить свои ПИН-коды или обратиться с заявлением о перевыпуске банковских карт, — сообщил он в беседе с RT.

Если потерялся смартфон с банковскими приложениями уже велик риск кражи денег непосредственно со счетов. Когда подтвердится факт потери гаджета следует немедленно позвонить в свой банк и сообщить об утере, затем запросить доступ к своему счету.

Для профилактики Соловьев рекомендует держать включенным поиск телефона по GPS, установить цифровой графический пароль на разблокировку экрана и отключить всплывающие уведомления от банков.

— И самое главное: если в вашем телефоне установлен мобильный банк, то относитесь к нему как к своему кошельку — не разбрасывайте где попало и не оставляйте на видном месте, — резюмировал он.

В ноябре заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим заявил, что в среднестатистическом смартфоне пользователь хранит много персональной информации, часть которой может заинтересовать злоумышленников. Жертвой может стать каждый обладатель мобильного устройства. Любая аномальная или подозрительная активность смартфона может указывать на то, что в него «проникли» киберпреступники.

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