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Врач предупредила об опасности кома в горле

Михаил Алимов

Общество
Врач предупредила об опасности кома в горле
Фото: pixabay.com

Ощущение кома в горле крайне неприятное и, обычно, говорит о сильных переживаниях, стрессе и общем не очень хорошем состоянии организма. Однако он может быть симптомом нескольких серьезных заболеваний, поэтому нужно внимательнее прислушиваться к себе, считает врач-терапевт Ирина Ескова.

Среди возможных причин специалист назвала упомянутый стресс, сопровождающийся депрессиями, нервными срывами и паническими атаками. При сдавливании и першении в горле, а также тяжелом глотании стоит подозревать последствия инсульта, черепно-мозговой травмы или перенесенных нейроинфекций. Ком в горле может быть соседом и различных заболеваний ЖКТ — изжоги, язвы желудка и т. д.

— Увеличенная щитовидная железа при диффузном токсическом зобе тоже может сдавливать мягкие ткани гортани. При заболеваниях шейного отдела позвоночника со смещением диска ком в горле обусловлен сдавлением нервных корешков. При этом он сопровождается болями при глотании, которые могут отдавать в ухо и нижнюю челюсть, — передает ее слова Пятый канал.

Также причиной могут стать инфекционные заболевания. Например, ангина, при которой в горле образуются язвы и нагноения, вызывающие даже удушье и блок дыхательных путей. Это очень опасные симптомы, считает терапевт. Еще одним возможным источником кома в горле могут быть злокачественные новообразования. Они крайне опасны и несут угрозу здоровью. Сопровождаются болью при глотании, приеме пищи и воды, а также дыхании. В обоих перечисленных случаях необходимо немедленно обратиться к врачу, резюмировала Ескова.

Накануне врач-терапевт Марина Астафьева заявила, что двумя наиболее частыми симптомами заболевания штаммом коронавируса «омикрон» являются головная боль и астения. При этом симптомы могут сохраниться и после выздоровления. Поэтому необходимо дать организму отдохнуть некоторое время. Включить в распорядок профилактические мероприятия и не пытаться сразу вернуться в прежний ритм. Также она предупредила, что у заразившихся коронавирусом могут обостриться хронические заболевания.

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