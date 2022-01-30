Астрологи составили финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на февраль

Фото: Пресс-служба Госдумы

Звезды помогут предсказать самые разные аспекты человеческой жизни. Трактовкой их знаков занимаются астрологи. Они предоставили финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на февраль.

Овен

В феврале у Овнов период затишья и подготовки к грядущему изобилию. Лучше не совершать никаких финансовых сделок и долгосрочных договоров, не поддаваться на «выгодные» условия в сомнительных денежных мероприятиях. Иногда могут возникнуть вспышки расточительства, но они небольшие и быстро пройдут.

Телец

Тельцы должны быть умереннее и постараться найти баланс между тратами и доходами. Тогда в жизни наступит хороший финансовый период.

Близнецы

Для Близнецов февраль станет удачным месяцем. Они смогут обогатиться, не боясь потратить деньги на нужные им вещи. В конце месяца может поступить интересное предложение. К нему лучше присмотреться внимательно — от его исхода зависит возможное финансовое благосостояние в дальнейшем.

Рак

Февраль благоприятен для семейного бизнеса или независимых источников доходов — они увеличатся. Также это хорошее время, чтобы поменять работу. В конце месяца стоит остановиться и посмотреть, до чего дойдет ситуация. В целом февраль для Раков благоприятен. Он толкает их к новым высотам.

Лев

Львам нужно быть сдержаннее. В этом феврале им стоит запереть свой кошелек на замок и забыть, где оставили ключ. То же касается и кредитов — даже если кажется, что условия очень выгодные, необходимо отказаться.

Дева

Февраль для Дев выдастся спокойным и позволит им заняться своими делами. Однако им стоит остерегаться мошенников и не давать никому в долг — потом деньги не вернут совсем или вернут частично.

Весы

Хороший период для мелких покупок, но крупные траты пока не нужны. Деньги у Весов будут, но вложить их можно в себя — курсы, дополнительное образование и т. д.

Скорпион

Несколько сюрпризов ожидают Скорпионов в феврале. Судьба будет к ним довольно щедра, но представителям этого знака рекомендуют отказаться от рисковых и подозрительных вложений. Возможно получение дохода от неожиданных источников в конце месяца.

Стрелец

Первая половина февраля пройдет у Стрельцов не лучшим образом — возможна денежная нестабильность, риск нарваться на обман с поиском работы и просто сложности в работе. Остаток месяца напротив, пройдет хорошо. Им нужно отстаивать свои интересы и тогда успех придет.

Козерог

Финансовая ситуация Козерогов в феврале улучшится. Они начнут больше зарабатывать, но деньги астрологи рекомендуют отложить, а не тратить сразу же.

Водолей

Начало февраля для них выдастся тяжелым — придется экономить. Начиная с середины месяца откроются новые пути для заработка и они позволят разнообразить жизнь, сделать ее ярче. На эти средства можно уехать в жаркую страну или приобрести что-то необычное.

Рыбы

Рыбы в феврале смогут осуществить свою финансовую мечту. Главное — хорошо подумать и не гнаться за дешевыми вариантами. Им необходимо качество. Также период хорош для заключения материальных сделок, но не стоит давать близким людям в долг, передает «Teleprogramma.pro».

До этого китайские астрологи выяснили, что последний месяц зимы окажется наиболее успешным для трех знаков восточного гороскопа. Их представители смогут добиться желаемого и в личной жизни, и в карьере.

Так, удача улыбнется тем, кто родился в год Кролика. По словам астрологов, в их жизни начнется новый этап, который будет радовать хорошей прибылью и процветанием. Февраль принесет материальные блага, а также подарит счастье в личной жизни.