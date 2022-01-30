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Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Серпухове

Михаил Алимов

Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Серпухове
Фото: ГСУ СК России по Московской области

В воскресенье, 30 января, в подмосковном Серпухове произошел взрыв газа. Очевидцы делятся видео с места происшествия.

На кадрах видно разрушенное здание. Его обломки лежат рядом, перемешанные со снегом. На месте инцидента работает уборочная техника, местные жители подошли посмотреть на произошедшее.

В 08:48 30 января в МЧС поступил сигнал о взрыве по адресу Московская область, Серпухов, поселок Большевик, улица Карпова, дом 26. По данным ведомства, после взрыва пожара не произошло. Пострадавших госпитализировали.

По данным СМИ, взрыв газа в частном доме в Серпухове мог произойти из-за неисправной тепловой пушки. Отмечается, что в доме проживало две семьи. Один из жильцов делал ремонт и хотел просушить стену с помощью газовой тепловой пушки. Как только он включил ее, в здании прогремел взрыв, разнесший половину дома. Отмечается, что всех пострадавших доставили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе регионального СК, по факту взрыва организована проверка.

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