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В России за сутки выявили 121 228 новых случаев COVID-19

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 121 228 новых случаев COVID-19
Фото: unsplash

В России за сутки выявили еще 121 228 человек с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщили в оперштабе Москвы.

На 32,3 процента по сравнению с прошлым днем сократилось количество госпитализаций. В больницу с этим диагнозом доставили 9883 пациентов. Количество смертельных случаев составило 617. Полностью выздоровели после прохождения лечения от COVID-19 еще 28 944 человека.

Таким образом, всего за время пандемии коронавирусом заболели 11 737 007 человек. Российские медики вылечили 10 218 151 пациента. Умерли от COVID-19 в РФ 330 728 человек, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

В России за сутки выявили 121 228 новых случаев COVID-19 Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России остался на уровне 64,4 процента. Также она отметила, что по состоянию на 28 января вакцинация первым компонентом проведена 83 674 549 раз, вакцинация полного цикла — 79 269 115 раз. При этом в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманской области и на Чукотке иммунитет превышает 80 процентов. Показатель рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью, учитывающей как переболевших, так и привитых граждан.

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