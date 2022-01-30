«Практически всегда смерть»: врач прокомментировал падение школьницы с 22-го этажа

Фото: mos.ru

Упавшая с высоты 22-го этажа школьница практически не имела шансов выжить. Об этом в воскресенье, 30 января, заявил детский хирург и ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин.

— Выше пятого этажа — практически всегда смерть. Был один казуистический случай, когда девочка выпала с 15-го этажа, упала на крышу машины, — рассказал он телеканалу РЕН ТВ.

У той девушки в результате случившегося диагностировали очень серьезные травмы, она стала инвалидом из-за костно-суставных повреждений. Были переломы таза, позвонков и бедер.

Врач отметил, что больше шансов выжить у младенцев.

— У малышей — да. Там больше выживаемость у таких грудников. Может, помогает то, что они легкие, — сообщил Сорокин.

Инцидент случился в субботу, 29 января. Восьмиклассница пыталась перелезть через балкон. Во время рискованного маневра девочку придерживала одноклассница. Но ей не хватило сил и девочка-подросток сорвалась с 22-го этажа. Известно, что на прошлой неделе упавшая школьница выписалась из больницы: у нее выявили депрессивное расстройство.

На следующий день стало известно о состоянии девушки после падения, а также о том, что школьница была на вечеринке с друзьями и употребляла алкоголь.