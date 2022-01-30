Украинский МИД прокомментировал поручение Путина о соцвыплатах для граждан ДНР и ЛНР

Фото: president.gov.ua

Поручение Владимира Путина о предоставлении гражданам ДНР и ЛНР доступа к социальным выплатам через сайт госуслуг является нарушением украинского суверенитета. Об этом в воскресенье, 30 января, говорится в заявлении МИД Украины.

— Рассматриваем обнародование поручения президента РФ о предоставлении жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал «Госуслуги» как очередное нарушение суверенитета Украины, направленное на продолжение принудительной интеграции населения временно оккупированных территорий нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство, — передает текст заявления РИА Новости.

Также Москву обвинили в эскалации ситуации вокруг границ Украины. Якобы момент для такого решения выбран специально и никак не способствует мирному урегулированию вопроса.

28 января глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что если возможность начала войны зависит от России, то ее не будет. Однако страна обязана защищать свои интересы в сфере национальной безопасности.

За день до этого заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Россия считает неприемлемой мысль о начале войны с Украиной. Она рассчитывает, что НАТО воздержится от вмешательства во внутренние дела Киева, добавил он. Прошедшая неделя наглядно показала искусственность конфликта между Россией и Украиной, который нагнетают отдельные страны.