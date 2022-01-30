Российский гимнаст Артур Далалоян заявил о завершении спортивной карьеры

Фото: Со страницы Спортивная гимнастика, Сборная России в ВКонтакте

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что завершает профессиональную спортивную карьеру. Об этом стало известно в воскресенье, 30 января.

Спортсмен отметил, что в настоящий момент приоритет его жизни — семья.

— Всегда приходит время принятия решения, на двух стульях не усидишь. Спорт подарил мне ни с чем не сравнимое чувство «полета», это незабываемые годы, но, наверное, пора бы уже приземлиться, наверное, пора подумать не о себе. Мой смысл жизни, моя душа, моя вселенная — это моя семья, — написал 25-летний Далалоян на своей странице в Instagram.

26 июля 2021 года российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин победили в командном турнире на Олимпийских играх в Токио, завоевав золото. Спортсмены выиграли с результатом 262,500 балла. Серебряную медаль получила команда Японии, бронзовую — команда Китая.

Так, отечественные гимнасты победили в командном турнире на Олимпиаде впервые с 1996 года. Они принесли российской сборной третье золото.