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Российский гимнаст Артур Далалоян заявил о завершении спортивной карьеры

Виктория Сикерина

Спорт
Российский гимнаст Артур Далалоян заявил о завершении спортивной карьеры
Фото: Со страницы Спортивная гимнастика, Сборная России в ВКонтакте

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что завершает профессиональную спортивную карьеру. Об этом стало известно в воскресенье, 30 января.

Спортсмен отметил, что в настоящий момент приоритет его жизни — семья.

Всегда приходит время принятия решения, на двух стульях не усидишь. Спорт подарил мне ни с чем не сравнимое чувство «полета», это незабываемые годы, но, наверное, пора бы уже приземлиться, наверное, пора подумать не о себе. Мой смысл жизни, моя душа, моя вселенная — это моя семья, — написал 25-летний Далалоян на своей странице в Instagram.

26 июля 2021 года российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин победили в командном турнире на Олимпийских играх в Токио, завоевав золото. Спортсмены выиграли с результатом 262,500 балла. Серебряную медаль получила команда Японии, бронзовую — команда Китая.

Так, отечественные гимнасты победили в командном турнире на Олимпиаде впервые с 1996 года. Они принесли российской сборной третье золото.

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