Минпросвещения РФ пока не планирует переводить школы на удаленку из-за COVID-19

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Российские школы пока не планируется переводить на дистанционной режим в связи с обострением ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов в воскресенье, 30 января.

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» он отметил, что регионы будут принимать соответствующее решение самостоятельно на основании эпидемиологической обстановки.

Накануне в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства Кравцов заявил, что в 2022 году в стране запланировано открытие 292 общеобразовательных школ. Он уточнил, что набранные темпы позволят до конца 2024 года ввести в эксплуатацию не мене 1,3 тысячи школ.

По словам главы российского ведомства, в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию еще 317 детских садов. Всего за три года введено больше двух тысяч детских садов на 243 тысячи мест, из них в рамках национального проекта — больше половины — 1359.

До этого в беседе с «Вечерней Москвой» академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко выразил мнение, что введение дистанционного обучения — крайняя мера для борьбы с «омикроном».