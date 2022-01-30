«Не так поняли»: гимнаст Далалоян прокомментировал заявление о завершении карьеры

Фото: instagram.com/real_artur/

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян сообщил, что не планирует завершать профессиональную спортивную карьеру.

Накануне спортсмен неоднозначно высказался о своих дальнейших планах. Он отметил, что в настоящий момент приоритет его жизни — семья.

После главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко назвал заявление Далалояна излишне эмоциональным и опроверг информацию о завершении карьеры, пишет РИА Новости.

Сам гимнаст отметил, что его слова были неверно поняты.

— Я написал, что между семьей и спортом выбираю семью. Но я не имел в виду, что завершаю карьеру. Имелось в виду, что сейчас нет соревнований и какие-то сборы могут быть пропущены, но, конечно, я остаюсь спортсменом, и впереди нас ждет много больших турниров, — написал Далалоян на своей странице в социальной сети Instagram.

26 июля 2021 года российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин победили в командном турнире на Олимпийских играх в Токио, завоевав золото. Спортсмены выиграли с результатом 262,500 балла.