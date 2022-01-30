Скончалась одна из создателей мультфильма «Чебурашка» Майя Бузинова

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Режиссер, художник-мультипликатор, одна из создателей мультипликационного фильма «Чебурашка» Майя Бузинова ушла из жизни в возрасте 92 лет. Об этом рассказал шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков в воскресенье, 30 января.

— Еще две звезды вспыхнули в небесах вечности. Два человека, незаменимых в истории советского кинематографа. Майя Николаевна Бузинова, одушевившая «Чебурашку», — написал он на странице в социальной сети Facebook, сообщая еще и о смерти актера Леонида Куравлева.

Майя Бузинова родилась в 1929 году в Орле. Однако детство она провела в городе Мценске. До августа 1943 года девочка жила на территории, которую оккупировали немцы. В школу Бузинова пошла уже в деревне Пахомово Орловской области.

Профессиональное образование она получила в Художественно-промышленном училище имени Калинина в Москве. С 1956 года начала работать на киностудии «Союзмультфильм», а после перешла на кукольную мультипликацию.

В 1978 году Майя Бузинова вместе с мужем Иосифом Доукшей дебютировали в качестве режиссеров. Первой работой стал мультфильм «Почтарская сказка». После супруги совместно работали над картинами «Дядюшка Ау», «Свинопас», «Маленький рыжик», «Соловей», «Новоселье у братца Кролика» и другими.

За свою творческую карьеру Бузинова приняла участие в создании многих мультфильмов. Среди них «Варежка», «Золотой мальчик», «Айболит и Бармалей», «Самый маленький гном» и «Чебурашка».