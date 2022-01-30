Поезда Курского направления МЖД следуют с задержкой из-за остановки состава

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Поезда Курского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенными интервалами из-за остановки состава на путях по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного перевозчика в воскресенье, 30 января.

Уточняется, что пригородный поезд без пассажиров остановился в 18:32 на участке между остановочными пунктами Люблино и Москва — Товарная — Курская.

— В 19:00 поезд продолжил движение. В связи с этим прогнозируются задержки пригородных поездов, — заявили в пресс-службе.

В настоящий момент железнодорожники предпринимают комплекс мер для введения движения в график, передает сообщение МЖД агентство городских новостей «Москва».

27 января несколько электричек на Рижском направлении Московской железной дороги и втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) следовали с отклонением от графика. Тогда примерно в 18:30 на остановочном пункте Красногорская Рижского направления МЖД ребенок вместе с родителями переходил пути в неположенном месте перед близко идущим поездом. В результате ребенок получил травму, для оказания медицинской помощи железнодорожники оперативно вызвали на место бригаду медиков.