Сенатор США оценил готовность проекта закона о санкциях против России

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Разработка законопроекта о санкционных мерах против России в случае якобы «вторжения» на территорию Украины находится на финальном этапе. Об этом сообщил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса Соединенных Штатов Роберт Менендес в воскресенье, 30 января.

Политик выразил надежду на успех работы сенаторов.

— У обеих партий (республиканцев и демократов — прим. «ВМ») есть невероятно крепкая решимость сделать так, чтобы в случае возможного вторжения РФ на Украину для нее наступили жесткие последствия, — заявил Менендес.

По его словам, пакет ограничений затронет российские банки, дополнительные поставки оружия украинской стороне, энергетический сектор и российский суверенный долг, пишет ТАСС.

25 января президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против российского лидера Владимира Путина в случае вторжения на Украину. Позже источники сообщили, что Вашингтон отказался вводить эти меры. По данным СМИ, санкции против тех, с кем Белый дом ведет переговоры, могут затруднить перемещения официальных лиц и координацию действий с партнерами.

В этот же день лидеры стран — членов Североатлантического альянса одобрили беспрецедентные санкции в отношении России в случае ее агрессии в адрес Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с лидерами Соединенных Штатов, Италии, Польши, Франции и ФРГ.

Во время встречи политики обсудили важность единой позиции относительно России и ее якобы «агрессии» по отношению к Украине. По мнению должностных лиц, приоритетом в данной ситуации остается дипломатический подход.