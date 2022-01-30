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Боррель заявил, что из-за новых санкций Европы РФ лишится стратегических товаров

Виктория Сикерина

Политика
Боррель заявил, что из-за новых санкций Европы РФ лишится стратегических товаров
Фото: МИД РФ

В случае введения Европейским союзом новых санкционных мер Россия лишится необходимых для реализации стратегических амбиций товаров. Такое мнение высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в воскресенье, 30 января.

Он отметил, что ограничения затронут экономику и финансовую систему российской стороны.

— Здесь мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект, лишая Россию товаров, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций, — заявил политик.

По словам Борреля, ЕС с сожалением отреагировал на решение РФ увеличить список представителей союза, которым запрещен въезд на территорию государства. Однако от Евросоюза последуют ответные действия, подчеркнул он.

— С этим решением Россия продолжает нагнетать напряженность в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации, — цитирует ТАСС слова представителя ЕС.

25 января президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против российского лидера Владимира Путина в случае вторжения на Украину. Позже источники сообщили, что Вашингтон отказался вводить эти меры. По данным СМИ, санкции против тех, с кем Белый дом ведет переговоры, могут затруднить перемещения официальных лиц и координацию действий с партнерами.

В этот же день лидеры стран — членов Североатлантического альянса одобрили беспрецедентные санкции в отношении России в случае ее агрессии в адрес Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с лидерами Соединенных Штатов, Италии, Польши, Франции и ФРГ.

Во время встречи политики обсудили важность единой позиции относительно России и ее якобы «агрессии» по отношению к Украине. По мнению должностных лиц, приоритетом в данной ситуации остается дипломатический подход.

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