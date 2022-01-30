Ученые назвали способ получить «супериммунитет» против COVID-19

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Человек, который переболел штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», может получить «супериммунитет». Достичь такого результата поможет вакцинация от COVID-19. Об этом заявила группа ученых из Орегонского университета здоровья и науки.

Исследование показало, что вакцинация помогает приобрести повышенную устойчивость перед будущими вариантами вируса тем людям, которые переболели «омикрон»-штаммом.

— Так, привитые пациенты, которые перенесли болезнь в период распространения дельты, получили защиту до тысячи процентов более эффективную, чем после второго укола вакциной Pfizer. Естественная защита у переболевших вырабатывает только «нормальный» иммунитет, а «супериммунитет» разовьется лишь при условии вакцинации, — передает Business Insider результаты исследования.

Также ученые отметили, что повышается не только уровень антител, но и возможность кросс-нейтрализации различных вариантов вируса.

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Недавно профилактолог Сергей Токарев рассказал, что аберрантная гиперкоагуляционная реакция может появиться у перенесших штамм коронавируса «омикрон» пациентов. Эксперт подчеркнул, что такое последствие возникает вне зависимости от тяжести перенесенного COVID-19.