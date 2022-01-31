Автомобили столкнулись на Варшавском шоссе

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На юге Москвы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На Варшавском шоссе в районе дома 167Б, строение 2 (у развязки с Симферопольским шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, — говорится в сообщении ведомства, опубликованного в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что на данный момент затруднено движение в сторону центра.

Статистика ДТП

На минувшей неделе в Москве произошло 134 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 153, включая десять детей, получили травмы разной степени тяжести.

В ГИБДД отметили, что наиболее частым видом дорожных аварий являются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В период с 17 по 23 января на дорогах столицы зарегистрировали 66 и 51 случай таких ДТП соответственно.