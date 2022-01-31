«Резкое падение летальности»: иммунолог спрогнозировал стабилизацию COVID-19

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К середине текущего года ситуация с распространением коронавирусной инфекции может стать более стабильной и контролируемой. Таким мнением поделился кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

Он объяснил, что стабилизация ситуации может быть связана с появлением коллективного иммунитета.

— Я думаю, что к середине года будет глобальная стабилизация ситуации с резким падением летальности, гораздо большим, чем мы сейчас видим по линии «омикрон», — рассказал специалист в интервью радио Sputnik.

Также Крючков подчеркнул, что это не будет концом пандемии, однако позволит управлять эпидемическим процессом. Так, заболевание будет протекать в легкой форме, а больницы станут более свободными.

Эксперт отметил, что к маю-июню должен будет произойти рывок к выработке коллективного иммунитета. Кроме этого, в осенний период улучшится ситуация с заболеваемостью по сравнению с зимне-весенним периодом распространения вирусных инфекций.

— Я это сравниваю с землетрясением, когда было несколько крупных толчков, а потом пошли афтершоки. Они, как правило, меньше, слабее, но какие-то из них будут заметны. Неожиданно какая-то новая волна пойдет с более высокими числами, потом опять будет стабилизация, — заключил Крючков.

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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России остался на уровне 64,4 процента. Также она отметила, что по состоянию на 28 января вакцинация первым компонентом проведена 83 674 549 раз, вакцинация полного цикла — 79 269 115 раз. При этом в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманской области и на Чукотке иммунитет превышает 80 процентов. Показатель рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью, учитывающей как переболевших, так и привитых граждан.