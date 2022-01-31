Грузовой автомобиль перевернулся в районе Рижской эстакады в Москве

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Россия, Москва, 2-я Рыбинская улица, 21с17 Карта всех событий

Грузовой автомобиль перевернулся в районе Рижской эстакады (Третье транспортное кольцо) в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 31 января.

В ведомстве отметили, что происшествие случилось на 2-й Рыбинской улице. В настоящий момент на месте случившегося работают сотрудники оперативных городских служб.

— Движение в сторону Русаковской эстакады затруднено, по возможности выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

Другие подробности инцидента пока не называются.

26 января стало известно, что на Московском малом кольце произошло ДТП с участием пяти грузовых автомобилей. В результате инцидента один человек погиб и еще один пострадал. В качестве предварительной причины аварии назвали несоблюдение дистанции.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе в Москве произошло 134 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 153, включая десять детей, получили травмы разной степени тяжести. По данным ГИБДД, наиболее частым видом дорожных аварий по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В период с 17 по 23 января на дорогах столицы зарегистрировали 66 и 51 случай таких ДТП соответственно.

При этом в 32 эпизодах пешеходы становились жертвами ДТП, переходя проезжую часть в установленном месте.