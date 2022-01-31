Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Грузовой автомобиль перевернулся в районе Рижской эстакады в Москве

Виктория Сикерина

Происшествия
Грузовой автомобиль перевернулся в районе Рижской эстакады в Москве
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, 2-я Рыбинская улица, 21с17 Карта всех событий

Грузовой автомобиль перевернулся в районе Рижской эстакады (Третье транспортное кольцо) в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 31 января.

В ведомстве отметили, что происшествие случилось на 2-й Рыбинской улице. В настоящий момент на месте случившегося работают сотрудники оперативных городских служб.

— Движение в сторону Русаковской эстакады затруднено, по возможности выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

Другие подробности инцидента пока не называются.

26 января стало известно, что на Московском малом кольце произошло ДТП с участием пяти грузовых автомобилей. В результате инцидента один человек погиб и еще один пострадал. В качестве предварительной причины аварии назвали несоблюдение дистанции.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе в Москве произошло 134 ДТП, в которых пять человек погибли и еще 153, включая десять детей, получили травмы разной степени тяжести. По данным ГИБДД, наиболее частым видом дорожных аварий по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В период с 17 по 23 января на дорогах столицы зарегистрировали 66 и 51 случай таких ДТП соответственно.

При этом в 32 эпизодах пешеходы становились жертвами ДТП, переходя проезжую часть в установленном месте.

Читайте также:
Третье транспортное кольцо (ТТК) ДТП грузовик
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте