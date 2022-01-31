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Мережко похоронят рядом с женой на Троекуровском кладбище

Георгий Соланович

Общество
Мережко похоронят рядом с женой на Троекуровском кладбище
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Российского и советского режиссера Виктора Мережко похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом рассказала его дочь Мария.

Она уточнила, что отца похоронят рядом с супругой.

— Он будет похоронен рядом с нашей мамой. Ее не стало 24 года назад, — передает слова Марии «КП».

Режиссер был женат на Тамаре Мережко больше 30 лет. Его супруга скончалась в 1997 году, ей был 51 год. В браке у пары родилось двое детей: дочь Мария — актриса и сценарист, и сын Иван — художник-декоратор.

Виктор Мережко умер 30 января в возрасте 84 лет. Его дочь назвала настоящую причину смерти отца. По ее словам, Мережко стало плохо еще в декабре 2021 года. Режиссер отказывался ехать в больницу, сын буквально силами скрутил отца и отвез его на обследование.

Мережко получил широкое признание как режиссер, драматург и сценарист к фильмам и телесериалам, в частности, «Здравствуй и прощай», «Родня», «Полеты во сне и наяву». В 1987 году стал лауреатом Государственной премии СССР, в 2014 году ему было присвоено звание народного артиста Российской Федерации.

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