«Буквально за неделю ушел»: дочь Мережко раскрыла подробности смерти отца

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Причиной столь скорой смерти российского и советского режиссера Виктора Мережко послужили осложнения от коронавируса. Об этом рассказала дочь артиста Мария.

По ее словам, Мережко стало плохо еще в декабре 2021 года. Он не хотел обращаться к медикам и занимался самолечением. Однако после обследования в больнице оказалось, что легкие артиста поражены на 90 и 95 процентов. Режиссера 10 января отправили в реанимацию.

Вскоре Мережко пошел на поправку: поражение органов дыхания было на уровне 65%, артист ходил и шутил, был в хорошем настроении и постоянно просил своих детей о том, чтобы его перевели в обычную палату. После у режиссера отнялась нога.

— Решили делать срочную операцию, ввели его в наркоз. После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушел. Считаю, что операция под общим наркозом была совершенно бессмысленна, — уточнила Мария в беседе с «КП».

Киносценарист, кинорежиссер, народный артист России Виктор Мережко умер 30 января в возрасте 84 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище рядом с супругой.