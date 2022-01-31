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Стало известно, как определить недостаток важного для нервной системы витамина без анализов

Георгий Соланович

Общество
Стало известно, как определить недостаток важного для нервной системы витамина без анализов
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Сонливость, слабость и изменение цвета кожи могут означать недостаток в организме витамина В12. Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Гаврикова.

По ее словам, витамин В12 очень важен для организма человека: он поддерживает состояние нервных клеток, улучшает передачу нервного импульса и способствует стабильному функционированию желудка. Более того, достаток В12 в организме беременных женщин предотвращает неврологические нарушения у будущего ребенка.

Гаврикова подчеркнула, что без анализов недостаток витамина можно определить по нескольким признакам. Среди них бледный или желтушный цвет кожи, слабость и утомляемость.

— Постоянная слабость и быстрая утомляемость тоже являются важными сигналами недостатка B12. Проблемы с памятью, перепады настроения, воспаленный красный язык без вкусовых сосочков также могут указывать на проблему, — передает словам медика РИА Новости.

Чтобы восполнить запасы витамина, нутрициолог рекомендует употреблять печень, диетическое мясо, цыпленка, рыбу, морепродукты и яйца.

28 января врач-диетолог и гастроэнтеролог Марина Макиша сообщила «Вечерней Москве» о вреде мармеладных витаминов для детей.

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