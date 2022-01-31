Реконструкция газопровода завершилась северо-западе столицы

Фото: Пресс-служба Мосгаза

Россия, Москва, улица Маршала Тухачевского Карта всех событий

Специалисты завершили ремонт более 1,7 километра газопровода низкого давления на северо-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгаза в понедельник, 31 января.

В ведомстве отметили, что газопровод пролегает по улицам Маршала Тухачевского, Генерала Глаголева и Живописной и обеспечивает газом жилые кварталы района Хорошево-Мневники.

Фото: Пресс-служба Мосгаза

— Мосгазовцы полностью заменили стальной газопровод с истекающим сроком эксплуатации на высокопрочный, не подверженный коррозии, полиэтиленовый с участками стального газопровода на фасадах домов, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что комплекс работ выполнялся под контролем управления капитального строительства, технадзора и центральной диспетчерской.

Весной этого года специалисты дополнительно озеленят и благоустроят территории после реконструкции газопровода.

До этого в Мосгазе сообщили, что специалисты технического надзора учреждения проверили почти 20 тысяч сварных соединений в столице за минувший год. Проверочные мероприятия провели с помощью методов неразрушающего контроля: рентгеновского и ультразвукового.