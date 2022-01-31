«Утратил интерес к жизни»: Морозов рассказал о Куравлеве после смерти жены

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Российский актер Леонид Куравлев не смог пережить кончину жены в 2012 году и перестал выходить из дома. Об этом рассказал друг артиста продюсер Евгений Морозов.

По его словам, Куравлев сам захотел переселиться в дом престарелых. Актер ни с кем не хотел видеться.

— Он не только детям это говорил. <...> Увы, Куравлёв утратил интерес к жизни. На работу выезжать перестал, отказывался от ролей. Из дома выходил только в магазин. А потом и вовсе перестал. Даже детям иногда не открывал дверь. Соседи приносили ему пакеты с едой, подкладывали под дверь, — уточнил продюсер в беседе с «НТВ».

30 января Леонид Куравлев скончался. Актера похоронят на Троекуровском кладбище. Именно здесь покоится его жена Нина Куравлева, а на надгробии ее могилы выбито и имя Леонида Вячеславовича.

31 января народный художник РФ Никас Сафронов заявил, что Куравлев еще при жизни занимался выборов памятника для себя и своей жены. Актер пришел к Сафронову и попросил сделать эскиз будущего памятника. Тогда артист уже знал, что будет похоронен на Троекуровском кладбище.