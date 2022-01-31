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Автомобильный эксперт рассказал, как выбрать детское кресло в машину

Ирина Игнатенко

Общество
Автомобильный эксперт рассказал, как выбрать детское кресло в машину
Фото: Скриншот видео на Youtube

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин рассказал, как выбрать автокресло для ребенка.

По его словам, самое важное, чтобы удерживающее устройство было правильной конструкции и фиксировалось системой крепления автокресел Isofix. При помощи данной системы сиденье будет крепко держаться и не вылетит в случае резкого торможения или удара.

— Есть сиденья, которые не крепятся. В таком случае нужно натягивать ремни, чтобы ребенок там не болтался. Это важно, — отметил Субботин в комментарии «Невским новостям».

Необходимо, чтобы ребенок не болтался в ремнях, а у удерживающего устройства были большие «уши», которые защищают голову. Ведь при перевороте машины и авариях чаще всего дети получают травмы головы.

Вечером 29 января на проспекте Косыгина в Санкт-Петербурге иномарка с тремя детьми улетела в кювет, автомобиль опрокинулся на бок. Один из детей вылетел из автомобиля и получил многочисленные травмы. При этом все дети находились в специальных автокреслах, передает ФАН.

До этого автоэксперт Максим Кадаков рассказал, к каким поломкам может привести агрессивный стиль вождения.

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