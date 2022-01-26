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Автоэксперт рассказал, к каким поломкам может привести агрессивный стиль вождения

Ирина Игнатенко

Общество
Автоэксперт рассказал, к каким поломкам может привести агрессивный стиль вождения
Фото: Денис Воронин / Агентство городских новостей «Москва»

Агрессивный стиль вождения не только опасен для самих автомобилистов и других участников дорожного движения, но и приводит к более частым поломкам ряда важнейших узлов машины. Об этом сообщил автоэксперт Максим Кадаков.

По словам эксперта, если водитель использует постоянный разгон с педалью в пол, то идет повышенная нагрузка на двигатель, коробку передач и другие системы.

По словам специалиста, все узлы машины постепенно будут выходить из строя.

— Наибольшему износу на автомобилях с механикой подвергается сцепление, потом коробка и узлы трансмиссии на авто с автоматом, роботом или вариатором. Дальше идет двигатель. Если трогаться с пробуксовкой, то еще шины, — отметил Кадаков в комментарии Nation News.

Эксперт напомнил, что в конце прошлого года Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за опасную езду.

До этого автоэксперт Максим Рязанов объяснил, как продлить срок службы шипованной резины.

В октябре эксперты рассказали, какие зимние шины популярны в Московском регионе.

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