Эксперт рассказала, как сделать жизнь кошки в маленькой квартире комфортной

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Чтобы кошка жила полноценной и счастливой жизнью в маленькой квартире, необходимо приобрести лежанки, когтеточку, игрушки, миски и лоток. Об этом рассказала руководитель PR-отдела приюта для животных Янна Серкова.

— Здесь самое главное, чтобы у питомца были самые необходимые вещи для того, чтобы жизнь его была интересной, комфортной и любознательной, — пояснила она в комментарии РИАМО.

Специалист отметила, что кошки по своей природе — исследователи, для комфортной жизни даже в маленьком пространстве им нужно много мест, по которому они смогут перемещаться. Например, полки, гамаки, предметы мебели.

Если у кошки есть любимая привычка забираться на столы, то, для того чтобы питомец так не делал, можно использовать цитрусовые ароматы. Подобные запахи не нравятся животным и вскоре оно должно забыть про подобную привычку.

Чтобы питомцам не было скучно, стоит купить несколько мелких игрушек. Не стоит ограничиваться только мышками, в магазинах продаются различные мячики, фантики и другие игрушки.

Ранее Янна Серкова дала советы, как помочь кошке ужиться с другими животными на одной территории.