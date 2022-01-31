Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт рассказала, как сделать жизнь кошки в маленькой квартире комфортной

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт рассказала, как сделать жизнь кошки в маленькой квартире комфортной
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Чтобы кошка жила полноценной и счастливой жизнью в маленькой квартире, необходимо приобрести лежанки, когтеточку, игрушки, миски и лоток. Об этом рассказала руководитель PR-отдела приюта для животных Янна Серкова.

— Здесь самое главное, чтобы у питомца были самые необходимые вещи для того, чтобы жизнь его была интересной, комфортной и любознательной, — пояснила она в комментарии РИАМО.

Специалист отметила, что кошки по своей природе — исследователи, для комфортной жизни даже в маленьком пространстве им нужно много мест, по которому они смогут перемещаться. Например, полки, гамаки, предметы мебели.

Если у кошки есть любимая привычка забираться на столы, то, для того чтобы питомец так не делал, можно использовать цитрусовые ароматы. Подобные запахи не нравятся животным и вскоре оно должно забыть про подобную привычку.

Чтобы питомцам не было скучно, стоит купить несколько мелких игрушек. Не стоит ограничиваться только мышками, в магазинах продаются различные мячики, фантики и другие игрушки.

Ранее Янна Серкова дала советы, как помочь кошке ужиться с другими животными на одной территории.

Читайте также:
Животные Кошки Игрушки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте