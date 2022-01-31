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Поезда Казанского направления МЖД следуют с задержкой из-за остановки состава

Виктория Сикерина

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Поезда Казанского направления МЖД следуют с задержкой из-за остановки состава
Фото: АГН Москва
Россия, Казанское направление Московской железной дороги Карта всех событий

Несколько электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенными интервалами из-за остановки состава на путях по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного перевозчика в понедельник, 31 января.

В учреждении отметили, что в 7:25 пригородный поезд Шатура — Москва остановился на станции Люберцы.

— Стоянка поезда составила 20 минут. В связи с этим на Казанском направлении МЖД в пути задерживаются некоторые поезда до 20 минут, — заявили в пресс-службе.

В настоящий момент железнодорожники предпринимают комплекс мер для ввода движения поездов в привычный график, передает агентство городских новостей «Москва».

27 января несколько электричек на Рижском направлении Московской железной дороги и втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) следовали с отклонением от графика. Тогда примерно в 18:30 на остановочном пункте Красногорская Рижского направления МЖД ребенок вместе с родителями переходил пути в неположенном месте перед близко идущим поездом. В результате ребенок получил травму, для оказания медицинской помощи железнодорожники оперативно вызвали на место бригаду медиков.

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