Стало известно, какое наследство оставил Мережко

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский и советский режиссер Виктор Мережко оставил в наследство своим потомкам квартиры в обеих столицах и дом под Рузой. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

Уточняется, что московская квартира находится около станции метро «Аэропорт». Там сценарист проживал на протяжении долгого времени. Однако после съемок сериала «Сонька Золотая Ручка» Мережко жил и в Петербурге. Для этого он купил там еще одну квартиру.

Также дочь режиссера купила дачу под Рузой. Она принадлежит Мережко и тоже войдет в наследство российского сценариста. Пока о том, кто и какое имущество получит, неизвестно. Скорее всего, большую часть состояния сценариста получат его дети — Мария и Иван.

— Если нет завещания, то наследство будет делиться в равных долях между сыном и дочерью. Ну а если Виктор Мережко завещал все кому-то другому — другу или любимой женщине, то дети не будут иметь на него право, — передает слова председателя Московской коллегии адвокатов Андрея Князева Teleprogramma.pro.

Киносценарист, кинорежиссер, народный артист России Виктор Мережко умер 30 января в возрасте 84 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище рядом с супругой. Режиссер был женат на Тамаре Мережко больше 30 лет. Его супруга скончалась в 1997 году, ей был 51 год. В браке у пары родилось двое детей: дочь Мария — актриса и сценарист, сын Иван — художник-декоратор.