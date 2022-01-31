Названы десять симптомов «тихого» инсульта

Фото: Depositphotos

Более 10 процентов внешне здоровых людей перенесли так называемый тихий инсульт, отмечают ученые. Пациенты даже не понимают, что пострадали от тяжелого недуга, который может привести к различным изменениям в организме. Он в любом случае инициирует процессы, приводящие к нарушению функций мозга вплоть до слабоумия.

Среди главных признаков «тихого» инсульта выделяют: боль с одной стороны лица, тремор или сбившееся дыхание, проблемы со зрением, проблемы с равновесием, лицевой паралич. Также у таких людей часто болит голова, возникает беспокойство, бессвязная речь, икота. Кроме того, они жалуются на постоянную усталость.

Специалисты отмечают, что икота как симптом «тихого» инсульта чаще встречается у женщин. Возникает она из-за того, что инсульт атакует дыхательный центр в мозге, передает «Царьград».

До этого невролог Семен Прокопенко перечислил группы людей, рискующих заработать инсульт из-за COVID-19. По его словам, удар может случиться как во время заболевания, так и после него.

А главврач Московской городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова назвала наиболее уязвимую для коронавируса часть организма.