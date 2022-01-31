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«Болела девять месяцев»: 21 мутацию коронавируса выявили у ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
«Болела девять месяцев»: 21 мутацию коронавируса выявили у ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР
Фото: unsplash

ВИЧ-инфицированная жительница ЮАР девять месяцев болела коронавирусом. За это время он успел накопить в ее организме 21 мутацию, говорится в исследовании на сайте Social Science Research Network (SSRN).

Девушка была инфицирована бета-штаммом. Она долгое время не получала надлежащего лечения от ВИЧ, с которым живет с детства.

— Двадцатидвухлетняя женщина с неконтролируемой прогрессирующей ВИЧ-инфекцией была инфицирована бета-вариантом SARS-CoV-2 в течение девяти месяцев, при этом вирус накопил более 20 дополнительных мутаций, — говорится в исследовании ученых из университетов Стелленбос и Квазулу-Натал в ЮАР.

О заражении коронавирусом девушка узнала в январе 2021 года. В сентябре ее госпитализировали в больницу Кейптауна, где также подтвердили болезнь. Врачи сообщили, что это было не повторное заражение, а длящаяся девять месяцев инфекция. В том же январе пациентка перестала придерживаться графика лечения от ВИЧ. Во время ее нахождения в больнице процедуры возобновили.

— Антиретровирусная терапия подавила ВИЧ и избавила от SARS-CoV-2 в течение 6–9 недель, — рассказали авторы исследования.

По их словам, подобный случай доказывает, что коронавирус способен перетекать в хроническую форму, когда иммунитет подавлен ВИЧ. Более того, он развивается в организме и способен со временем выработать механизмы ускользания от иммунного ответа организма. Это грозит появлением новых штаммов COVID-19.

Алексей Аграновский, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 27 января в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, чем может грозить новый коронавирус и как происходит передача вируса от животного человеку. Китайские ученые сообщили о новом коронавирусе, обнаруженном у летучих мышей в ЮАР. Это близкий «родственник» MERS-CoV, который вызывал ближневосточный респираторный синдром. Ученые считают, что из-за мутаций он сможет попадать со временем в организм человека.

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