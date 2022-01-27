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Ученый объяснил опасность нового коронавируса у летучих мышей

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Ученый объяснил опасность нового коронавируса у летучих мышей
Медсестра лаборатории Лаура Джелилова берет пробу на определение коронавируса в крови / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Китайские ученые сообщили о новом коронавирусе, обнаруженном у летучих мышей в ЮАР. Это близкий «родственник» MERS-CoV, который вызывал ближневосточный респираторный синдром. Ученые считают, что из-за мутаций он сможет попадать со временем в организм человека.

Алексей Аграновский, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, чем может грозить новый коронавирус и как происходит передача вируса от животного человеку.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Чем грозит новый коронавирус, обнаруженный у летучих мышей в ЮАР

— В природе есть много коронавирусов. Для них характерно чрезвычайное разнообразие. И вот нашли похожий на ближневосточный вирус. Он плохо распространяется на людей, и он даже 15 лет назад далеко не пошел. Новый вирус умеет, будучи похож на MERS, цепляться за рецепторы как ковид. Это не значит, что надо закрыть тему, необходимо следить за ними, — сказал эксперт.

Педиатр Сергей Бутрий предупредил о «грозном» синдроме при штамме «омикрон».

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