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СМИ: В подмосковной воинской части застрелили солдата-срочника

Илья Ашуров

Происшествия
СМИ: В подмосковной воинской части застрелили солдата-срочника
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Троице-Сельцо Карта всех событий

В подмосковной воинской части застрелили мужчину, проходящего срочную службу. Об этом в понедельник, 31 января, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел в воинской части ПВО, расположенной в деревне Троице-Сельцо (городской округ Мытищи — прим. «ВМ»). Военный на контракте выстрелил в 25-летнего срочника. Это случилось в комнате, где хранится оружие. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

На месте происшествия работают оперативные службы.

На прошлой неделе на заводе «Южмаш» в украинском Днепре служащий украинской национальной гвардии расстрелял из автомата сослуживцев и покинул место преступления. В результате случившегося погибли пять человек, еще пять оказались ранены. Из-за происшествия в городе ввели план «Сирена». Вскоре стрелявшего задержали.

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