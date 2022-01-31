Как привлечь удачу и любовь в китайский Новый год: традиции и приметы

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По китайскому календарю 2022-й — это год Водяного Тигра, который наступит 1 февраля 2022 года в 00:03 по московскому времени или в 05:03 по пекинскому. Год Тигра объявлен годом интенсивной активности и больших движений энергии. О том, как уважить покровителя и какие украшения и традиции привлекут любовь, деньги и удачу в жизнь каждого человека, «Вечерней Москве» рассказала таролог и парапсихолог Саона.

В Китае на окнах и дверях люди вешают открытки из красной бумаги, с разными строками из классической китайской поэзии, также пишут поздравления, чтобы привлечь удачу в дом. Строки рифмованы, каждая содержит пять или семь символов. Они написаны черными чернилами на красной бумаге и символизируют пожелания и надежды хозяина в наступающем году. Все дома украшены красными бумажными открытками с письменными поздравлениями с пожеланиями благополучия, счастья, удачи, здоровья и долголетия. То же самое можно сделать и у себя дома, причем для этого необязательно изучать иероглифы. Расписными открытками, сделанными своими руками, можно украсить входную дверь, написав на ней свои главные перспективы в 2022 году. Несмотря на то что это азиатская традиция, такой символизм дает нам возможность материализовать свои желания.

Запрещается убирать или подметать свой дом в день Нового года, так как считается, что вы выкидываете и выметаете удачу. Вся уборка проводится в дни, предшествующие Новому году. Китайцы тщательно избавляются от хлама и пыли даже в самых труднодоступных местах дома. Это означает отпустить старое и освободить место для нового. Многие также тратятся на новую одежду и стригутся.

В новогоднюю ночь нельзя ссориться. Конечно, это правило распространяется на все праздники, особенно новогодние. Нельзя поднимать за столом темы политики, неоднозначные вопросы, ругаться и даже обсуждать что-то слишком эмоционально. При этом кричать и шуметь просто необходимо, но не от агрессии, а от радости. Согласно китайской традиции, шум, песни, фейерверки и даже громкие крики отпугивают злых духов.

Если вы хотите удачи и денег на китайский Новый год, хорошая идея — разместить на прикроватной тумбочке в спальне золотую тыкву. Также это защитит вас от болезней и сохранит отличное настроение. Обыкновенную тыкву можно покрасить в золотой цвет с помощью баллончика.