Правоохранители задержали мужчину, угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Шереметьево

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Посетитель аэропорта Шереметьево заявил, что принес с собой бомбу. Вскоре его задержали. Об этом в понедельник, 31 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, мужчина заявил о наличии бомбы при входе в один из терминалов аэропорта. Его сразу же задержали. В ходе проверки выяснилось, что никаких взрывчатых веществ у него нет.

В настоящее время аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. По факту случившегося проводится проверка, сообщает ТАСС.

Утром 31 января сообщалось о задержке и отмене свыше 40 рейсов в столичных аэропортах. Известно, что в аэропорту Домодедово задержали семь рейсов. В свою очередь в Шереметьеве задержаны семь рейсов и 25 отменены. А в аэропорту Внуково задержаны пять рейсов и один отменен.