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«Мы на вас надеемся»: Захарова ответила Трасс на слова о конфискации собственности олигархов

Михаил Алимов

Политика
«Мы на вас надеемся»: Захарова ответила Трасс на слова о конфискации собственности олигархов
Фото: МИД РФ

Россия надеется на главу МИД Великобритании Лиз Трасс, которая пригрозила конфисковать собственность российских олигархов в Соединенном Королевстве. У страны есть соответствующий список коррупционеров для этих целей. Об этом в понедельник, 31 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Доведете свою мысль до реализации, сможете претендовать на получение знака «За взаимодействие». Старайтесь. Да, кстати. Там у вас списочек имеется, кого из коррупционеров Россия просила выдать, — написала она в своем Telegram-канале.

По словам Трасс, «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы», поэтому не столь важно, что подобная инициатива может ударить и по бизнесменам Великобритании.

Накануне глава британского МИД Лиз Трасс подтвердила, что Соединенное Королевство намерено ввести новые санкции в отношении России. По ее словам, будет расширен перечень лиц в санкционных списках. Сделано это для того, чтобы любая компания, «представляющая интерес для Кремля и российского режима», в любой момент могла попасть под санкции. Как отметила Трасс, у российских олигархов, «поддерживающих» президента РФ Владимира Путина, «не получится спрятаться».

В этот же день стало известно, что главы МИД и Министерства обороны Великобритании Лиз Трасс и Бен Уоллес прилетят в Москву на переговоры в ближайшие дни. В пресс-службе британского премьер-министра рассказали, что премьер Великобритании Борис Джонсон поручил им поехать в Россию для переговоров со своими коллегами. Также сообщалось, что Джонсон планирует провести телефонный разговор с российским лидером на следующей неделе и отправится в Москву с поездкой, чтобы «лично донести это послание».

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