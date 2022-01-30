Глава британского МИД подтвердила планы по введению новых санкций против России

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Великобритания намерена ввести новые санкции в отношении России. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс.

— На неделе мы представим меры по улучшению санкционного законодательства. В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине, — рассказала она в интервью телеканалу Sky News.

По ее словам, будет расширен перечень лиц в санкционных списках. Сделано это для того, чтобы любая компания, «представляющая интерес для Кремля и российского режима», в любой момент могла попасть под санкции. Как отметила Трасс, у российских олигархов, «поддерживающих» президента РФ Владимира Путина, «не получится спрятаться».

28 января источник в правительственных кругах Великобритании сообщил, что Министерство иностранных дел Великобритании планирует в понедельник, 31 января, объявить о готовящихся новых санкциях в отношении РФ в связи с ситуацией вокруг Украины. Глава правительства Борис Джонсон обсудил «дипломатические тактические приемы» и варианты набора ограничений с главой МИД страны Лиз Трасс. Джонсон до понедельника изучит предложенные военным руководством Великобритании «варианты сдерживания» России в Европе. В набор мер входят, в частности, «переброска техники и личного состава и укрепление системы обороны НАТО», рассказал источник агентства.