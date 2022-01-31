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«Он заботился о нас»: актер Газаров рассказал о работе с Мережко

Ирина Игнатенко

Общество
«Он заботился о нас»: актер Газаров рассказал о работе с Мережко
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Режиссер Виктор Мережко был талантливым человеком, он внимательно и заботливо относился к молодым артистам. Воспоминаниями о режиссере поделился актер Сергей Газаров.

Он отметил, что известие о смерти Мережко застало его врасплох и что Мережко был настоящим профессионалом и мастером своего дела. Он всегда думал об актерах и внимательно относился к их просьбам и настроению.

— Мы играли его пьесу еще в Театре Табакова, когда учились, они были дружны с Олегом Павловичем. Сложилось впечатление, что он заботился о нас. Это очень ценное качество, черта характера, которую он удерживал до конца. Нечасто такое происходит, чтобы признанный мастер так вел себя с учениками, — отметил он в комментарии «360».

Газаров выразил соболезнования родным и близким режиссера.

Киносценарист, кинорежиссер, народный артист России Виктор Мережко умер 30 января в возрасте 84 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище рядом с супругой. По сценариям Мережко сняли 50 кинокартин и два мультипликационных фильма.

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