Сотрудники службы психологической помощи столицы провели почти две тысячи консультаций

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты Московской службы психологической помощи провели более 1,8 тысячи вебинаров с начала 2021 года. Об этом сообщила первый заместитель главы столичного департамента труда и социальной защиты населения Ольга Грачева в понедельник, 31 января.

Она отметила, что почти 63 тысячи горожан стали участниками онлайн-встреч с психологами в прошлом году.

— Ежемесячно наши специалисты проводят около 100 вебинаров по разным направлениям — семейным и детско-родительским взаимоотношениям, вопросам личностного развития и эмоциональной компетентности, — заявила замглавы ведомства.

Так, самыми популярными стали занятия по психосоматике, самооценке, техникам саморегуляции эмоций и уверенности в себе.

В этом году москвичам стали доступны вебинары о семейных отношениях, арт-терапии, саморазвитию, общению с детьми и других темах, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что спрос на психологов в России увеличился на 99 процентов, а в столице — на 116 процентов. Аналитики отметили, что такая статистика обусловлена последствиями пандемии коронавируса и сопутствующими ограничительными мерами. Россияне начали более бережно относиться к своему ментальному здоровью, из-за чего спрос на специалистов значительно вырос.