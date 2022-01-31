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Застреливший срочника военный «баловался» с пистолетом

Илья Ашуров

Происшествия
Застреливший срочника военный «баловался» с пистолетом
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Троице-Сельцо Карта всех событий

Военнослужащий погиб в подмосковной воинской части из-за грубого нарушения правил обращения с оружием. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

В ведомстве отметили, что контрактник «произвел непроизвольный выстрел» в военнослужащего в результате нарушения правил обращения с оружием. Пострадавший получил смертельное ранение.

На месте происшествия работает специальная комиссия. Ее задача — установить причины случившегося, передает ТАСС.

Telegram-канал SHOT сообщает, что инцидент произошел в войсковой части ПВО № 51980. Старший прапорщик Магомед О. получил пистолет для «сопровождения» секретной документации.

Проходя мимо срочников, он решил побаловаться и припугнуть их. Военный направил пистолет на 25-летнего ефрейтора В. Волкова и выстрелил ему в голову. По словам стрелявшего, он думал, что пистолет на предохранителе.

По данным Telegram-канала «112», Волков должен был сопровождать старшего прапорщика в поездке за секретной документацией.

Утром 31 января в подмосковной воинской части застрелили мужчину, проходящего срочную службу. Инцидент произошел в воинской части ПВО, расположенной в деревне Троице-Сельцо (городской округ Мытищи — прим. «ВМ»). Военный на контракте выстрелил в 25-летнего срочника. Это случилось в комнате, где хранится оружие. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

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