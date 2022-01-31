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«В погоне за успехом»: топ-5 знаков зодиака, которые чаще всего становятся жертвами инфоцыган

Дарья Муромская

Общество
«В погоне за успехом»: топ-5 знаков зодиака, которые чаще всего становятся жертвами инфоцыган
Фото: Личный архив Кажетты

Все мы мечтаем о том, чтобы наши желания сбывались. Существует масса техник, карты для исполнения заветных фантазий и, конечно же, марафоны желаний. Марафоны желаний — это новый тренд. Возможность приобрести квартиру в центре Москвы «по щучьему велению, по моему хотению» или великая сила мысли? Каждый человек ответит на этот вопрос по-разному. О том, какие знаки зодиака чаще других становятся жертвами всевозможных марафонов желаний, «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Водолей

Кто из нас не хотел бы с легкостью осуществлять свои желания и достигать поставленных целей? И прикладывать для этого минимум усилий? Наверное, каждый хотя бы раз в жизни загорался таким желанием. А с учетом появления разнообразных тренингов с яркими и счастливыми отзывами обучившихся соблазн последовать им становится непреодолимым. Водолей — падкий на быстрое обогащение знак зодиака. В погоне за успехом Водолей с легкостью может потерять голову. Ему присуща прямо-таки маниакальная жажда доказать окружающим свою удачливость и умение достигать поставленных целей в рекордно короткие сроки. Достигая положительного результата, он впадает в нирвану и отдыхает душой, а вот не получив заветного «по щучьему велению» может погрязнуть в мыслях о неудаче. Выйти из этого состояния им поможет только новый марафон по саморазвитию.

Рыбы

Представители водной стихии обожают мечтать и представлять себя успешными личностями в своей реальности. Рыбы — большие идеалисты, их душа постоянно стремится к чему-то возвышенному и даже волшебному. Но есть в этом один минус: ими легко манипулировать. Если представитель знака увидел красивый заголовок «Хочешь иметь квартиру мечты без ипотеки и кредитов, обзавестись счастьем в личной жизни и иметь постоянный доход 100 000 в месяц без усилий и вложений?» — точно не пройдет мимо.

Близнецы

«Попробовать в этой жизни нужно все, а уже потом разбираться с результатами» — именно с таким девизом по жизни идут Близнецы. Их всегда можно застать «в ресурсе, в моменте, в потоке», за работой над очередной «картой желаний» или написанием «чека изобилия». Откуда все это в их голове? Из марафонов. Чаще всего они участвуют во всем, потому что так сейчас модно, а быть в тренде для Близнецов очень важно.

Стрелец

Этот знак зодиака невероятно падок на любые «халявные плюшки» от фортуны. Желание достичь всего и сразу зачастую толкает их на разные авантюры, будь то денежная лотерея, тренинг по достижению финансового благополучия или азартная игра. Причем постепенно первоначальная цель теряется, и его увлекает сам процесс, возможность следовать за мечтой. Чем-то это напоминает следование осла за подвешенной на веревке перед его носом морковкой.

Лев

Для этого знака, в отличие от предыдущего, на первом месте стоит желание быть во всем первым. Недаром лев — царь зверей. В своем стремлении главенствовать над всеми он готов использовать любые методы и действия. И нередко ввязывается для достижения успеха в сомнительные авантюры. Хорошо, что запал без видимых результатов у Львов быстро сходит на нет.

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