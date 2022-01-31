Песков призвал США отказаться от нагнетания напряженности вокруг Украины

Фото: Администрация президента РФ

Россия призывает США отказаться от нагнетания ситуации вокруг Украины. Об этом в понедельник, 31 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что американские СМИ публикуют много откровенно ложной, противоречивой и искаженной информации по ситуации на Украине и вокруг нее.

— Это и есть та самая обратная сторона, очень пагубная, очень вредная сторона вот той кампании, которая сейчас проводится Вашингтоном, и мы последовательно эту линию критикуем и призываем Вашингтон и союзников Вашингтона на европейском континенте отказаться от этой линии, занять конструктивную, спокойную, взвешенную позицию, — передает его слова РИА Новости.

Пресс-секретарь отметил, что он не вправе указывать отечественным СМИ и политикам, как освещать эту тему. Однако он надеется, что люди будут как можно меньше читать подобной информации. Истерика в Вашингтоне, в свою очередь, приводит к истерии на Украине, отметил Песков.

— То, что истерика, раскручиваемая Вашингтоном, действительно приводит к истерике на Украине, где люди чуть ли уже не фронтовые мешки собирают, это тоже очевидно. Это факт. Это действительно так, — резюмировал он.

До этого начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что западные и украинские спецслужбы готовят информационную кампанию против России, ДНР и ЛНР. Он отметил, что целью кампании станет дискредитация России и республик в глазах мирового сообщества. Их должны обвинить в «агрессии» в отношении Киева. Также подобные планы должны внести панику среди солдат и жителей народных республик.