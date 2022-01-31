Адвокат рассказала, что делать, если нечем платить за ипотеку

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Адвокат Ольга Власова рассказала, что делать если человеку нечем платить за ипотеку.

Она отметила, что должнику важно понимать, что на ситуацию можно повлиять, даже когда погасить в срок платеж по ипотеке нет возможности. Между просрочкой и началом исполнительного производства в среднем проходит год. За это время можно найти возможность погасить задолженность, передает «МИР 24».

Заемщик может попросить банк о реструктуризации. Пересмотр графика выплат и снижение ежемесячного платежа могут стабилизировать ситуацию. Также можно попросить об ипотечных каникулах. Это льготный период сроком до полугода, когда заемщик имеет право приостановить или снизить сумму выплат. При этом заемщику нужно подтвердить причину задержки платежей.

Еще один способ рассчитаться с долгом — продажа недвижимости.

— Грамотный юрист может подсказать собственнику жилья вариант продажи квартиры как свободной. Это самый короткий и понятный путь, который позволит полностью погасить задолженность, хоть и не спасет недвижимость, — отметила адвокат.

До этого риелтор Константин Барсуков объяснил, что выгоднее: аренда или покупка жилья.

Источник: mir24.tv