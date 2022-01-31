Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Мережко

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье и друзьям артиста Виктора Мережко в связи с его смертью.

Он отметил, что с творчеством режиссера «связано много ярких страниц в летописи отечественного искусства».

— Проникновенные, душевные фильмы Виктора Ивановича Мережко стали любимой классикой на все времена и притягивают новые поколения зрителей. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и многочисленных поклонников, — говорится в телеграмме главы города, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы.

Киносценарист, кинорежиссер, народный артист России Виктор Мережко скончался в воскресенье, 30 января, в возрасте 84 лет. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве рядом с супругой. Режиссер был женат на Тамаре Мережко больше 30 лет. Его супруга ушла из жизни в 1997 году, ей был 51 год. В браке у пары родилось двое детей: дочь Мария — актриса и сценарист, сын Иван — художник-декоратор.

Мережко получил широкое признание как режиссер, драматург и сценарист к фильмам и телесериалам, в частности, «Здравствуй и прощай», «Родня», «Полеты во сне и наяву». В 1987 году стал лауреатом Государственной премии СССР, в 2014 году ему было присвоено звание народного артиста Российской Федерации.