Песков заявил, что вопрос введения локдауна в РФ неактуален

Фото: Администрация президента РФ

Вопрос введения локдауна в России из-за пандемии коронавируса остается неактуальным и не обсуждается. Об этом в понедельник, 31 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Вопрос не актуален, не обсуждается, — передает его слова ТАСС.

Он прокомментировал данные Росстата о естественной убыли населения в 2021 году на фоне пандемии. Песков считает, что это очень печальная статистика.

— Действительно, мы потеряли очень много наших сограждан из-за эпидемии коронавируса. Причины еще предстоит анализировать, главное - предстоит и дальше убеждать людей вакцинироваться, — отметил он.

Пресс-секретарь уверен, что именно вакцинация от COVID-19 поможет сократить количество смертей, защитить россиян от болезни.

До этого он заявил, что в Кремле, как и во всей России, есть противники вакцинации от коронавируса. Их подвергают остракизму.

В ноябре врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с «Вечерней Москвой» поделился своим мнением о письме российских врачей к 11 известным людям, пропагандирующим отказ от вакцинации. Те предложили им пройтись по «красной зоне» в российских больницах, чтобы своими глазами увидеть тяжелый труд борющихся с пандемией врачей.

По его мнению, такое обращение говорит о том, что врачи держат Зюганова, Миронова, других политиков и артистов за нормальных, но заблуждающихся людей. Возможно, для того чтобы понять истинное положение вещей, им нужен шок, пребывание в «красной зоне» и в моргах. К ним бы не обращались, если бы это были просто безумные антиваксеры, мракобесы, которых очень немало, совсем немало. Подобные люди не способны слышать никакие доводы. И в «красной зоне», и в морге они скажут, что все это бред, все это искусственно, что лежат там вакцинированные.